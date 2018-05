De Mot gaat westerntoer op 04 mei 2018

Speelplein De Mot en Chiro Krikojo van Lebbeke gaan voor de derde keer de western-toer op. Onder het motto "Chiro Goes Western" organiseren ze op zaterdag 5 mei een eetfestijn. In een mooi aangeklede zaal serveren de organisatoren ribbekes à volonté met groenten, sausjes en frietjes. Voor zij die geen ribbetjes lusten, is er een spies mixed grill. Er is ook een vegetarische schotel voorzien. Afsluiten kan met een lekker dessert. Voor de kinderen is er een speelhoek en een echte indianentent voorzien. Het eetfestijn vindt plaats vanaf 18 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de parochiezaal J.Kruis in de Lange Minnestraat in Lebbeke. De opbrengst gaat integraal naar het onderhoud van de terreinen en gebouwen van Chiro Krikojo. (DND)