De Minnestraal organiseert quiz Nele Dooms

28 november 2018

17u37 1

Vrije Basisschool De Minnestraal organiseert op zaterdag 1 december haar ‘MinneQuiz’. Dat moet ‘een plezante quiz voor ouders en sympathisanten met een frisse geest’ worden. De vragen worden gesteld vanaf 20 uur stipt. Iedereen tussen 18 en 118 jaar kan deelnemen. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Parochiezaal Heilig Kruis, aan de Lange Minnestraat 57 in Lebbeke. Meedoen kost 20 euro per ploeg. Info en inschrijvingen: quiz@minnestraal.be.