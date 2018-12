De lamp brandt in Bellestraat Nele Dooms

05 december 2018

12u15 1

Er is dan toch verlichting in de Bellestraat. Daar zijn momenteel volop wegen- en rioleringswerken aan de gang. Bewoners trokken vorige maand aan de alarmbel omdat bij de verlichting in de straat slechts één op twee lampen brandde en ze ‘s nachts zelfs helemaal doofde, zodat gevaarlijke situaties ontstonden. “In de donkerste maanden van het jaar en met straatverlichting die dooft na 22 uur, is het hier nu levensgevaarlijk”, klonk het. “Een groot deel van de straat ligt volledig opengebroken. Het is niet handig om je daar in het donker een weg door te banen. Het is zo donker dat je amper ziet waar je stapt of fiets. Voetgangers, en dan vooral schoolgaande kinderen, gebruiken ’s morgens een zaklamp om toch een begaanbaar deel van de weg te vinden. Dit is om ongelukken vragen.” Het gemeentebestuur van Lebbeke beloofde maatregelen. Burgemeester François Saeys (Open Vld) drong er bij Eandis op aan om de straatverlichting ‘s nachts weer in te schakelen. De maatschappij heeft daar gehoor aan gegeven, zodat de Bellestraat vanaf nu goed verlicht is. De werken aan de Bellestraat schieten ondertussen goed op. Over een paar maanden moet de heraanleg klaar zijn.