DC Limo feest voor verhuis 31 januari 2018

Het personeel van dienstenchequebedrijf DC Limo van Lebbeke bouwde een stevig feestje in Zaal Reblo in Lebbeke. "Aanleiding is de nakende verhuis van ons bedrijf naar een nieuw gebouw", zegt zaakvoerster Liesbeth Moortgat. "Sowieso heeft ons personeel voor haar dagelijkse inzet wel eens een leuk feestje verdiend." Om de ambiance echt op gang te brengen, werd de groep Swoop uitgenodigd. Die muzikanten kregen er de sfeer snel in. Daarna was het aan dj Jencko om het feest voort te zetten.





(DND)