Dansnamiddag met Blue Star Orkest Nele Dooms

11 januari 2019

13u31 0

De Cultuurdienst van Lebbeke organiseert op dinsdag 15 januari een seniorennamiddag. Het Blue Star Orkest moet iedereen aan het dansen krijgen. De zeskoppige band speelt voornamelijk klassiekers uit de jaren zestig en zeventig. De dansnamiddag begint om 14 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten kosten 6 euro, inclusief een tas koffie en gebak. Alle 55-plussers zijn welkom. Info en reservatie: 052/46.82.79 of via www.ccbelgica.be.