Danslessen voor jongeren met beperking Nele Dooms

09 januari 2019

17u51 0

Onder impuls van de Jeugddienst van Lebbeke zullen er in 2019 danslessen voor personen met een beperking plaatsvinden. Dat kadert binnen de G-sportwerking. Het Lebbeekse gemeentebestuur koos bewust voor dans, omdat dit een zeer laagdrempelige sport is. Het gaat om een reeks van tien danslessen, bestemd voor kinderen met een beperking tussen zes en zestien jaar die graag dansen. De lessen zullen vanaf eind april plaatsvinden, elke zaterdag van 13.30 tot 14.30 uur. Geïnteresseerden kunnen daarvoor terecht in de polyvalente zaal van de bibliotheek, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Deze locatie is gekozen omdat hier ook een lift aanwezig is. De begeleiding gebeurt via Sportwerk Vlaanderen. Deelnemen kost 30 euro voor 10 lessen. Inschrijven zal kunnen vanaf 1 maart.