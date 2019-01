Dansende senioren vullen Biekorf Nele Dooms

15 januari 2019

16u50 0

Ambiance in de Podiumzaal van Cultuurcentrum De Biekorf van Lebbeke dinsdagnamiddag. De Cultuurdienst organiseerde er een dansnamiddag voor senioren. Muzikanten van dienst waren die van het Blue Star Orkest. Het zeskoppige orkest zorgde voor een resem klassiekers uit de jaren zestig en zeventig en dat bracht de aanwezige senioren moeiteloos op de dansvloer. “Onze dansnamiddag is een traditie”, zegt Elien De Roo van de Lebbeekse Cultuurdienst. “Veel 55-plussers uit onze gemeente laten zich telkens warm maken om hieraan deel te nemen en genieten dan ten volle. Dat was er nu ook nu weer aan te merken.”