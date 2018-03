Dana Winner in Biekorf 16 maart 2018

Dana Winner komt langs in Lebbeke. Op zaterdag 17 maart treedt ze op in De Biekorf. Dana Winner draait al 25 jaar mee. Dat zorgde voor tal van succesvolle singles, albums en optredens. Na haar recente tournee 'Leven vol liefde', trekt ze nu weer de theaters in met de gloednieuwe voorstelling 'Uit Bewondering'. Het concert zaterdag begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Podiumzaal van Cultuurcentrum Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten zijn er vanaf 14 euro. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be. (DND)