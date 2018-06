Dan toch sporten in kerk Heilig-Kruis 13 juni 2018

De kerk Heilig-Kruis in de Lange Minnestraat in Lebbeke wordt dan toch een polyvalente zaal met sportaccommodatie. Het gemeentebestuur wil het gebouw in die zin een herbestemming geven.





Weken geleden deed de Kerkraad van de parochie Heilig-Kruis nog een oproep naar inwoners om voorstellen voor een herbestemming in te dienen. "Zo willen we zorgen dat we geen goede ideeën over het hoofd zien en dat het nieuwe project voldoende gedragen wordt door de bevolking", klonk het toen.





Er kwamen in totaal een tiental voorstellen binnen. "Velen ervan waren echter niet realistisch of uitvoerbaar", zegt burgemeeester François Saeys. "Een paar verenigingen gaven aan dat ze in de kerk wel een onderkomen zagen voor hun werking. Zo zou het Rode Kruis interesse hebben om hun thuis aan het station Heizijde in te ruilen voor deze kerk. Uiteindelijk is er nu een akkoord met de kerkraad dat de gemeente de kerk zal herbestemmen tot polyvalente ruimte met sportaccommodatie. Daarbij kan nog bekeken worden om onder andere het Rode Kruis ook onderdak te geven." (DND)