Cultuurraad wil verdienstelijke verenigingen en leden in de kijker zetten Nele Dooms

22 augustus 2018

13u30 0 Lebbeke De Lebbeekse cultuurraad wil verdienstelijke leden van lokale culturele verenigingen in de bloemetjes zetten. Kandidaturen zijn welkom.

Leden van culturele verenigingen kunnen een medaille krijgen voor hun jarenlange inzet. Wie minstens vijftien jaar voorzitter, dirigent, regisseur, secretaris of schatbewaarder was en ouder is dan 45 jaar, komt in aanmerking. Ook spelende, zingende, werkende of bestuursleden met minstens 25 jaar op de teller hebben recht op het ereteken. Voorts worden verenigingen gehuldigd die 25, 50 of 75 jaar bestaan, alsook laureaten van provinciale en nationale wedstrijden of tentoonstellingen.

Verenigingen die in aanmerking komen, kunnen een kandidatuur indienen bij de cultuurdienst, en dat voor 14 september. De viering zelf vindt plaats op zondag 2 december in Cultuurcentrum De Biekorf. Ook de jaarlijkse Cultuurprijs zal dan uitgereikt worden.