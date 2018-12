Cultuurprijs voor Toneelkring Vrede Nele Dooms

10 december 2018

11u45 0

De Cultuurraad van Lebbeke heeft in CC De Biekorf de jaarlijkse Cultuurprijs uitgereikt. Die is dit jaar gewonnen door Toneelkring Vrede. Het amateurgezelschap zorgde recent voor een doorstart van de werking. Huisvestingsproblemen, met het verdwijnen van Zaal Ons Huis, maakten het de vereniging niet gemakkelijk, maar de acteurs slagen er toch in telkens met een nieuwe productie uit te pakken. Toneelkring Vrede is ondertussen bijna 120 jaar een begrip in Lebbeke. “De lach primeert, want de toneelvereniging kiest steevast voor komedies. Dat kan telkens op veel waardering van het publiek rekenen. Dat apprecieert ook de Cultuurraad, zodat Vrede de Cultuurprijs in ontvangst mocht nemen.