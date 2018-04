Cultuurcafé Biekorf weer klaar na brand 18 april 2018

Het Cultuurcafé in De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke, is weer bijna volledig gerenoveerd na de allerverwoestende brand die het cultuurcentrum in september 2016 trof. Het gebouw liep daardoor enorme schade op. Terraszaal en Cultuurcafé werden helemaal vernield en zijn sindsdien compleet onbruikbaar. Het gemeentebestuur stelde na de brand alles in het werk om herstellingswerken zo snel mogelijk te laten starten, maar discussies tussen verzekeringsmaatschappijen zorgden voor heel wat vertragingen. Bovendien bleek uiteindelijk ook dat de vloer in de Terraszaal en Cultuurcafé aangetast was door het vuur en dus ook volledig vervangen moest worden. Gelukkig zijn de werken nu wel bijna rond. Op vrijdag 27 april wordt zelfs de feestelijke heropening van het cultuurcafé gepland. Dat zal gepaard gaan met een receptie en optreden. De herstellingswerken kostten de gemeente meer dan 100.000 euro. (DND)