Crea-Café rond feestelijke make-up Nele Dooms

30 november 2018

De Cultuurdienst van Lebbeke pakt op woensdag 5 december uit met een volgende Crea-Café. Dat staat deze keer in het teken van feestelijke make-up. De deelnemers leren hoe ze zelf feestelijke make-up aanbrengen. Iedereen mag van alle producten gebruikmaken en krijgt een leuke goodiebag mee naar huis. Voor de begeleiding zorgt Julie Duquenne. Zij heeft een schoonheidssalon in Denderbelle en volgde opleidingen in Londen en Parijs. Zij deed onder andere de make-up van Astrid Bryan in de film ‘Verborgen Verlangen’.

Julie geeft een workshop waarbij zij demonstreert op een model of iemand die de workshop volgt. Daarna maquilleren de deelnemers zichzelf, met hulp van Julie. Het Crea-Café start om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Terraszaal van Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Deelnemen kost 50 euro. Info en inschrijvingen: www.ccdebiekorf.be of 052/46.82.79.