Containerparken gratis voor huisvuil door aanhoudende staking Verko Nele Dooms

09 januari 2019

15u08 0 Lebbeke De containerparken in de regio Dendermonde van afvalintercommunale Verko zijn vanaf nu gratis voor wie huisvuil of PMD aanbiedt. Aanleiding is de aanhoudende staking van het personeel bij de ophaaldiensten van Verko. In Lebbeke leverde de beslissing al meteen extra bezoekers in het containerpark op.

De staking bij de ophaaldiensten van afvalintercommunale Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare en Hamme, is ondertussen sinds woensdag 2 januari bezig. Hoewel het merendeel van het personeel wel aan de slag is, zorgt het ontbreken van stakende werknemers er wel voor dat er veel hinder is op de diverse rondes voor ophalingen van huisvuil in gele zakken en PMD in blauwe zakken. “Hoewel het nog actieve personeel zich uit de naad werkt om zoveel mogelijk huisvuil op te halen, lukt het niet om alle rondes af te werken”, zegt Verko-voorzitter Dirk Abbeloos. “We vragen inwoners dan ook om niet opgehaald afval weer van de straat te verwijderen en bij een volgende ronde aan te bieden.”

Wie wil, kan er nu echter voor kiezen om die vuilniszakken aan te bieden in het containerpark. Wie dat doet, moet niet de gebruikelijke 2 euro toegangsgeld betalen. Onder andere in het containerpark in Lebbeke, aan D’Helst, maakten de parkwachters een container leeg waar bewoners de gele vuilniszakken in kunnen deponeren.

“Dat zal kunnen tot zolang de staking bij Verko duurt”, zegt schepen van milieu Goedele Uyttersprot (N-VA). “We kregen de voorbije dagen veel telefoontjes van misnoegde Lebbekenaren die geen blijf wisten met hun afval. Lebbeke werd dan ook met deze staking getroffen net bij de twee zwaarste ophaalrondes. Daardoor werd zeker bij zestig procent van bewoners het afval niet opgehaald. We drongen er bij Verko op aan om Lebbeke te laten voorgaan met inhaaldrondes. Maar omdat de staking nog niet meteen ten einde is, zitten inhaalrondes er nog niet in. Daarop drongen we aan om het containerpark gratis te maken. Dat gebeurt nu voor alle gemeenten die bij Verko aangesloten zijn.”

Intercommunale Verko nam deze tijdelijke maatregel woensdagvoormiddag. “Zo hebben we toch een oplossing voor het niet-opgehaalde huisvuil”, zegt directeur Kris Verwaeren. “Wat omwille van de staking de voorbije dagen niet werd opgehaald, aanvaarden we nu op de recyclageparken van Verko. Het afval moet wel in de reglementaire huisvuilzakken aangeboden worden. De openingsuren van de containerparken blijven zoals gebruikelijk het geval is.”

Aanleiding van de staking is een dispuut tussen werknemer Martin Christiaens en afvalintercommunale Verko. Christiaens verwijt zijn werkgever discriminatie omdat hij vakbondsafgevaardigde is en spande daar een proces bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde over aan. De man, die chauffeur is, kreeg een andere job toebedeeld en pikt het niet dat hij in de compostering moest gaan werken. “Dat gebeurt alleen maar omdat ik mijn mond roerde voor het personeel dat misnoegd was over een dienstplanner”, zegt hij. Verko spreekt dat tegen. Een pamflet riep de werknemers van Verko vlak voor het proces op om het werk neer te leggen om zo symbolisch Christiaens te steunen. Donderdag vindt er opnieuw een personeelsvergadering plaats. Afhankelijk van dat resultaat zal de staking nog voortduren of opgeheven worden.