Circus en optredens tijdens Feest op het Erf Katrijn De Bleser

15 augustus 2018

19u16 0

De braderie in het centrum van Lebbeke lokte gisteren opnieuw een massa volk.

De middenstand organiseerde heel wat activiteiten, maar ook op 'het erf' van cultureel centrum De Biekorf was heel te beleven. Dansschool Incar was paraat om de reus te begeleiden en circus Sarakasi wist de allerkleinsten te amuseren. "Fijn dat we zelf eens circuskunstjes kunnen uitproberen", klinkt het bij de jongste bezoekers.

Het iets oudere publiek kon snuisteren tussen boeken en magazines tijdens de boekenverkoop van de bibliotheek en wie het geduld had, kon terecht bij de karikaturist.

De braderie werd afgesloten met optredens van Pyromaan en LoudFire. Lebbeke genoot opnieuw zichtbaar van het jaarlijkse feest. "Vooral omdat we steeds mensen tegenkomen die we lang niet meer zagen. Altijd leuk om even bij te praten."