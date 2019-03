Chiro Wieze viert vijftigste verjaardag Nele Dooms

29 maart 2019

13u31 0 Lebbeke Chiro Wieze bestaat 50 jaar en dat wordt dit weekend uitgebreid gevierd. Verschillende activiteiten staan op het programma.

Pioniers van het eerste uur voor de opstart van een chiro in Wieze in januari 1969 waren Emiel Lambrecht, Denis Lambrecht, Jef Coen en Gerard De Wolf. Ze liepen, onder goedkeurend oog van toenmalig onderpastoor Janssens, stage als hulpleider bij de Chiro van Sint-Gillis en namen deel aan scholings- en afdelingsbivakken. “Inspiratie voor de naam kwam van het merk van een kistje sigaren. Chiro Tiptop was geboren”, vertelt Mathan Van Driessche. “Tot 2003 bestonden er twee Chiro’s in Wieze, Tiptop voor jongens en Kariboe voor meisjes. Ondertussen zijn de twee samengesmolten tot Chiro Tiboe.”

Een feestweekend start met een galabal in het Wiezehof op vrijdagavond. Daar gaat een receptie voor alle oud-leiding aan vooraf. Op zaterdag 30 maart stippelt de Oudleidersbond Wieze een avonddropping uit. De deeenemers moeten het mysterieuze punt X bereiken, waar een gezellig samenzijn rond een kampvuur volgt. Zondag 31 maart wordt een familiedag, met wandelingen en sportactiviteiten vanaf 13 uur aan de Kloosterstraat. Kinderen kunnen zich uitleven op een achttien meter lang opblaasbaar hindernissenparcours. Voor het jubileum is overigens een lekker feestbier, het Tiboe’ke” gebrouwen. Op zondag 28 april volgt nog een fototentoonstelling met beelden uit het verleden, in de pastorie aan de Sasbaan.