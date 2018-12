Chiro Sonneveld organiseert Christmas Run Nele Dooms

19 december 2018

16u24 3 Lebbeke Chiro Sonneveld van Lebbeke organiseert op zaterdag 22 december een Christmas Run. De editie vorig jaar werd een groot succes, zodat een vervolg niet kon uitblijven.

De organisatoren roepen alle deelnemers op om verkleed als kerstman of -vrouw of rendier langs te komen. Wie dat doet, krijgt een gratis drankje. Naast de Christmas Run is ook een gezellig kerstdorpje te bezoeken, met hapjes en drankjes en enkele vuurschalen.

De Christmas Run vindt plaats tussen 13.30 en 18 uur. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden van 1, 2,5, 5 en 10 kilometer. Wie wil, kan ook wandelen. Dat parcours is vier kilometer. Het inschrijvingsgeld varieert van 5 tot 10 euro, afhankelijk van de afstand. Start en aankomst zijn voorzien aan de chiroterreinen, aan de Flor Hofmanslaan in Lebbeke.

Om alles veilig te laten verlopen, gelden er zaterdag enkele extra verkeersmaatregelen. Tussen 13.30 en 15 uur worden de Dendermondsesteenweg, tussen Grote Plaats en Lindelaan, en de Kapellekensbaan en Zwanenstraat verkeersvrij. De Wilgenstraat wordt éénrichting tussen de Lindelaan en de Beukenstraat. Chauffeurs kunnen enkel in de richting van de Lindelaan rijden. Tussen 15 en 18 uur is de Dendermondsesteenweg, tussen Kapellekensbaan en Lindelaan, en de Kapellekensbaan, tussen Beukenstraat en Dendermondsesteenweg, verkeersvrij. De Wilgenstraat blijft éénrichting.

Info: vzw@chirosonneveld.be.