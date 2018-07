Chiro Krikojo fuift in openlucht Nele Dooms

23 juli 2018

12u04 2

Chiro Krikojo van Lebbeke organiseert op zaterdag 30 juli haar jaarlijkse openluchtfuif. Dat gebeurt op de jeugdterreinen van speelplein De Mot, aan de Flor Hofmanslaan in Lebbeke. De fuif start vanaf 21 uur. De Chiro voorziet een mainstage en een second stage. Op allebei de podia staan verschillende DJ. Voor de mainstage zijn dat Bryan Vandecasteele, DOSSCHY, Nadiem Shah, Freaquency en The Knight. Op het andere podium houden TRESKO, Arthur Lewis, DJ Seppos en JEVA er de ambiance in. Toegangskaarten kosten 5 euro in voorverkoop en 7 euro in de kassa. Voor alle bezoekers zijn er gratis oordopjes. Om het gebeuren veilig te laten verlopen wordt de Flor Hofmanslaan volledig afgesloten voor het verkeer, tussen de Leo Duboisstraat en Dendermondsesteenweg. De maatregel gaat in vanaf 20 uur. Info: http://openluchtfuiflebbeke.eventsquare.co.