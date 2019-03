Chef zorgt met piepkleine zaak voor sushi en tandoori in de streek Nele Dooms

25 maart 2019

14u15 0 Lebbeke Tien jaar lang leerde hij de knepen van de Japanse keuken in de gerenommeerde sterrenzaak Tagawa in Brussel, maar nu doet Mohammad Emran Hossain het met een eigen restaurantje in Lebbeke. Wie de Japanse en Indische keuken wil proeven, hoeft dus niet ver meer te lopen. “Ik breng de sushi authentiek, zonder verwestering”, benadrukt de chef.

Piepklein is het restaurantje van Mohammad Emran en het zit wat verstoken tussen de gevels van de Dendermondsesteenweg, maar de chef maakt er allerlei lekkers klaar. Mohammad was dan ook tien jaar souschef in het vermaarde Japanse restaurant Tagawa aan de Louizalaan in Brussel. “Ondertussen is de zaak, die erg hoog aangeschreven stond, gesloten”, vertelt Mohammad. “Voor mij waren het er indertijd mijn allereerste stappen in de horeca. Na mijn economische studies in Bangladesh, waar ik afkomstig van ben, ging ik aan de VUB in Brussel studeren. Om mijn dagelijkse kosten hier te kunnen betalen, ging ik op zoek naar een job. De chef van Tagawa nam me aan. Ik leerde er verse groenten en vis snijden en de beste sushi maken. Toen het tijd was om terug te keren naar Bangladesh, stelde de chef me voor om in België te blijven en vast in zijn restaurant te komen werken.”

Toeval

Het Brussels avontuur heeft Mohammad nu ingeruild voor een eigen zaak in Lebbeke. “Na al die jaren in een druk toprestaurant, wilde ik iets kleinschaliger doen”, zegt hij. “In Lebbeke verzeilde ik als bij toeval. Ik had net een nieuwe auto gekocht en maakte met mijn vrouw een rit om hem eens uit te proberen. Dat bracht ons in Lebbeke en toen we een tussenstop maakten op het terras van café De Lelie, aan de Grote Plaats, waren we meteen gewonnen voor de vriendelijke mensen hier. Toen ik het idee liet vallen dat ik een eigen restaurant wilde starten, wezen ze me meteen op een beschikbaar pand vlakbij.”

Resultaat is de Emeli Sushi and Tandoori Bar aan de Dendermondsesteenweg in hartje Lebbeke. Een lichtbord aan de gevel is aan de buitenzijde het enige wat wijst op een horecazaak. Wie binnenstapt, komt echter in een oosterse wereld terecht, dankzij de aangepaste decoratie in het restaurant. Chef-kok Mohammad kookt in een kleine open keuken. “Ik kies voor authentieke sushi en niet de westerse versies die je in dit land meestal vindt”, zegt hij. “Zo heb ik het ook geleerd. Van de Japanse keuken is me niets vreemd en die maak ik nu in Lebbeke met plezier klaar. Maar ik vul ook aan met Indische gerechten, zoals tandoori en curry’s. Ook die zijn authentiek, zoals ik ze van mijn moeder en zelfs mijn grootmoeder heb geleerd. Het is de enige plaats in de wijde omgeving hier waar je dat kan eten.”

Naambekendheid

Mohammad werkt volop aan de naambekendheid van zijn zaak. “Het restaurant moet nog groeien”, zegt hij. “Maar ik merk wel dat klanten die een eerste keer komen, zo tevreden zijn dat ze blijven terugkomen en zo trouwe bezoekers worden. Dat is heel leuk. Ik vind het ook geweldig om mensen wegwijs te maken in de Japanse en Indische keuken. Daarom overweeg ik ook om in de toekomst workshops te organiseren. Liefhebbers kunnen dan gerechten leren bereiden, die ze daarna makkelijk zelf thuis kunnen klaarmaken.”

Emeli Sushi and Tandoori Bar is elke dag open vanaf 17 uur.