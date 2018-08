Chauffeur gewond nadat hij tegen vrachtwagen botst Koen Baten

10 augustus 2018

10u26 2

Op de Aalstersestraat in Wieze gebeurde deze ochtend rond 7.30 uur een ongeval met een personenwagen en een vrachtwagen. Een Peugeot reed er in de richting van Aalst achter een vrachtwagen. Vermoedelijk wilde de bestuurder een inhaalmanoeuvre maken, maar net op dat moment sloeg de vrachtwagenbestuurder linksaf richtin het Hoeksken. De man kon de vrachtwagen niet meer ontwijken en kwam hard in aanrijding. Hij belandde op zijn flank en kwam enkele meters verderop tot stilstand vlak voor een boom. De brandweer werd onmiddellijk verwittigd om de man uit zijn voertuig te komen bevrijden. "Uiteindelijk slaagde hij er eigenhandig in om zijn voertuig te verlaten langs de achterkant", aldus officier Francois Van Der Vreken. De man werd wel lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis voor een controle. De brandweer ruimde het glas op dat op de rijbaan terecht was gekomen. De verkeershinder bleef relatief beperkt. Zij voertuig is wel volledig vernield.