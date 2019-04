Charlotte De Smet op CD&V-lijst Vlaams Parlement Nele Dooms

04 april 2019

15u58 2

Gemeenteraadslid Charlotte De Smet(28) uit Lebbeke zal bij de komende verkiezingen in mei voor het Vlaams Parlement op de lijst van CD&V te vinden zijn. Ze neemt er de 22ste plaats in. De Smet stond in 2014 voor het eerst op de lijst van het Vlaams Parlement en behaalde toen 5.787 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd zij rechtstreeks verkozen tot gemeenteraadslid. Zij is ook fractieleider voor CD&V en zetelt in de politieraad. In het verleden was De Smet OCMW-raadslid en voorzitter van de werkgroep Lokaal Sociaal Beleid. Ze is advocate aan de balie van Dendermonde en in haar vrije tijd is ze zangeres bij de coverband Blue Tone Lypps.