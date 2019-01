CD&V zet Guido Van Herreweghe uit fractie Nele Dooms

22 januari 2019

09u48 2 Lebbeke De CD&V van Lebbeke heeft voormalig schepen en huidig gemeenteraadslid Guido Van Herreweghe uit de fractie gezet. Dat gebeurde tijdens het jongste partijbestuur met een tweederdemeerderheid. Aanleiding is het stemgedrag van Van Herreweghe tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad voor de aanduiding van de vertegenwoordigers in de politieraad. Hij gaf zijn stemmen aan de Open Vld-oppositie.

Het was oppositiepartij Vlaams Belang die na de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad de vinger op de wonde legde over de “vreemde uitslag” van de stemming voor de politieraad. Een “logische stemming” zou op een status quo voor Vlaams Belang en CD&V uitgedraaid moeten hebben, maar het bleek uiteindelijk dat Open Vld een extra zitje in de politieraad behaalde en CD&V eentje minder. “Ofwel maakten meerderheidspartijen een afspraak met de liberalen, ofwel zit er nu al een mol in de meerderheid”, analyseerde VB-raadslid Gunther Van Buggenhout.

Het bleek het laatste te zijn. Ex-schepen Guido Van Herreweghe (CD&V) gaf zijn zes stemmen immers niet aan zijn CD&V-partijgenoten, maar wel aan Open Vld. Die zit daardoor met vier verkozen in de politieraad in plaats van drie. De meerderheid kan daardoor slechts zes in plaats van zeven kandidaten afvaardigen naar de politieraad. Van Herreweghe, in 2012 nog met 711 voorkeurstemmen maar de jongste verkiezingen als uittredend schepen nog slechts goed voor 427 stemmen, was aanvankelijk niet verkozen in de Lebbeekse gemeenteraad. Hij bemachtigde als eerste opvolger toch een zetel in de plaats van Floris van Damme. Deze laatste kan niet in de gemeenteraad zetelen omdat moeder Maria Van Keer er al een zitje heeft.

Het rommelt eerder ook al intern binnen de CD&V. Zo zorgde de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober voor discussie over wie lijsttrekker zou zijn: Van Herreweghe of Maria Van Keer. Daardoor kwam uiteindelijk een compromis uit de bus waardoor de jonge Jan Vanderstraeten aan de kop van de lijst werd gezet. Ook voor de stemming van de politieraad zou Van Herreweghe het vertikt hebben op Van Keer te stemmen en daardoor zijn stemmen aan Open Vld gegeven hebben. “Mijn partij heeft me bij de lijstvorming onvoldoende gewaardeerd, vandaar mij dissident stemgedrag”, verklaarde hij daar zelf eerder over.

Het CD&V-partijbestuur boog zich tijdens haar jongste vergadering maandagavond over de kwestie. Uiteindelijk werd beslist om Van Herreweghe uit de CD&V-fractie te stemmen. Dat betekent dat de man geen deel meer uitmaakt van de CD&V-fractie in de gemeenteraad en geen fractievergaderingen, waar het beleid met de mandatarissen besproken wordt, meer bijwoont. Voor de meerderheidscoalitie van CD&V, N-VA en sp.a-Groen betekent dit dat ze in plaats van 15 slechts 14 zetels op een totaal van 25 hebben.

Schepen Jan Vanderstraeten noemt het een “moelijke, maar noodzakelijke beslissing”.”Het stemgedrag van Guido tijdens de installatievergadering heeft tot een vertrouwensbreuk tussen hem en de fractie geleid”, zegt hij. “Het is een zeer jammere beslissing. Op 14 oktober waren we nog zeer blij dat we een zetel hadden gewonnen, maar die vreugde was van korte duur.”

Kersvers CD&V-voorzitter Roger Meert vindt dat het partijbestuur “een logische beslissing nam”. “We begrijpen niet waarom de stemmen van Guido naar Open Vld zijn gegaan”, zegt hij. “Van vertrouwen is op die manier geen sprake meer.”

Bij Guido Van Herreweghe klinkt het dat hij wel lid blijft van CD&V. “Als de partij vindt dat ze er goed aan doen me uit de fractie te zetten, dan doen ze maar”, zegt hij. “Maar ik blijf me wel engageren voor de meerderheid en zal de rest van de tijd daar trouw aan zijn. Mijn stemming voor de politieraad was een eenmalig feit, als reactie op de lijstvorming voor de verkiezingen. Een soort ‘loontje komt om zijn boontje’ zeg maar. Maar nu dat achter de rug is, zal dat in de toekomst niet meer gebeuren.”