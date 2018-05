CD&V versterkt lijst met drie dames 31 mei 2018

02u53 0 Lebbeke De CD&V van Lebbeke pakt uit met drie nieuwe namen voor de komende verkiezingen. Eerder zorgde de partij al voor een verrassing door Jan Vanderstraeten (26) als nieuw gezicht lijsttrekker te maken. Nu maakt CD&V met Els Lambrecht, Ellen Cami en Anneke Van Steen drie nieuwkomers bekend, drie dames uit Wieze.

Els Lambrecht (54) is geboren en getogen Wiezenaar en werkt als administratief bediende in een familiebedrijf. "Ik geniet met volle teugen van het bloeiende verenigingsleven in mijn gemeente", zegt ze. "Ik wil me inzetten voor een dorp waar het goed is om te leven."





Ellen Cami (35) is mama van twee jonge kinderen. Zij en haar man Hans Poppe zijn actief in het verenigingsleven. Als oud-leidster, voormalig volwassen begeleidster en huidige lid van de kookploeg is ze betrokken bij de Chirojeugd. Elk jaar stapt ze mee op in de stoet van Wiescarnaval en ze werkt als leerkracht. "Aangezien kritiek geven al te gemakkelijk is, is het nu tijd om zelf eens actie te ondernemen", zegt ze.





Anneke Van Steen (49) is gehuwd met Ludo Van Driessche en mama van twee kinderen. Ze coacht bestuursleden en vrijwilligers van seniorenvereniging OKRA. "Zo ervaar ik hoe een gemeentebeleid weegt op het verenigingsleven, van beschikbare lokalen tot ondersteuning, subsidiëring en respect voor vrijwillige inzet", zegt ze. "We moeten ons socioculturele leven koesteren. Extra focus mag ook op het welzijn van senioren liggen." (DND)