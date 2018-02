CD&V kiest voor verrassende lijsttrekker PARTIJ TREKT MET JAN VANDERSTRAETEN (26) DE KAART VAN VERJONGING NELE DOOMS

23 februari 2018

02u52 0 Lebbeke Met de aanduiding van Jan Vanderstraeten als onverwachte lijsttrekker trekt CD&V Lebbeke de kaart van verjonging. De partij maakte net de top van haar lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend. Daarmee komt een einde aan het gespeculeer over gekibbel tussen huidige schepenen Guido Van Herreweghe en Maria Van Keer over het lijsttrekkersschap.

Dat de 26-jarige Jan Vanderstraeten de kopman van de Lebbeekse CD&V wordt bij de komende verkiezingen, komt als een verrassing. Er deden in Lebbeke al een tijd geruchten de ronde dat er binnen de partij discussies waren over wie lijsttrekker zou worden. De strijd ging tussen huidige schepenen Maria Van Keer en Guido Van Herreweghe. Deze laatste dreigde er zelfs mee een nieuwe partij op te richten als het lijsttrekkerschap niet hem, maar Van Keer zou toekomen.





Van Herreweghe geeft dit toe, maar zegt nu zich toch verzoend te hebben met de huidig lijsttrekker Vanderstraeten. "Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik zelf liever lijsttrekker was geweest", zegt hij. "Hoewel ik dus niet helemaal gelukkig ben met de huidige situatie, kan ik er wel mee leven. Ik heb respect voor Jan en als we als partij echt voor verjonging willen gaan, is hij een logische keuze. Van de oprichting van een andere partij zie ik af. We gaan beter samen sterk naar de kiezer in plaats van met twee aparte lijsten, om de kans zo groot mogelijk te maken volgende legislatuur weer mee te besturen. Door de koek te verdelen zouden we allicht beiden uit de boot vallen bij de verkiezingen en dat zou alleen maar Open Vld ten goede komen. Ik laat het gezond verstand zegevieren."





Verjonging

Van Herreweghe krijgt op de CD&V-lijst de derde plaats toebedeeld. Maria Van Keer, in 2012 wel nog lijsttrekker, zal dit jaar op de tweede plaats staan. Zij heeft daar naar eigen zeggen geen probleem mee. "Ik vind Jan een heel bekwame jongeman en dus gun ik hem het lijsttrekkersschap van harte. Hij heeft alles wat je moet hebben om in de politiek te gaan", vertelt Van Keer. "CD&V kampt met een wat ouder ledenbestand, dus als we echt iets willen doen voor verjonging, is dit een goed signaal. En wie echt een voorkeursstem aan mij wil geven, vindt me evengoed nog wel op die tweede plaats ook."





"We tonen met deze keuze voor de jonge Vanderstraeten dat we het niet alleen bij woorden houden als we het hebben over verjonging, maar dat we het echt menen met de politieke vernieuwing", zegt voorzitter Peter Van den Neucker. "Toen ik voorzitter werd, was het mijn opdracht de partij te vernieuwen en de partij weer naar de jongeren te brengen. Dat gebeurt met respect voor de ouderen in de partij. Het feit dat we een beroep kunnen doen op Jan, die voluit voor de politiek kiest, helpt natuurlijk om die verjonging effectief door te voeren."





Jeugd en mobiliteit

Vanderstraeten startte zijn carrière bij een Brussels advocatenkantoor. Momenteel werkt hij als adviseur van vicepremier Kris Peeters, waar hij de beleidsdomeinen Justitie en Defensie voor zijn rekening neemt. Hij was in het verleden leider bij KSA Lebbeke en drie jaar lang voorzitter van de Lebbeekse jeugdraad. "Ik besef dat er een grote verantwoordelijkheid op mijn schouders rust", zegt hij. "Onze mandatarissen hebben de voorbije jaren zeer goed werk geleverd. Ik wil dit werk voortzetten, waarbij jeugd en mobiliteit duidelijke speerpunten zijn."





De huidige OCMW-raadsleden Charlotte De Smet en Kristien Derde zullen respectievelijk op plaats vier en vijf van de CD&V-lijst staan. Johan Hiel, zoon van oud burgemeester Jef Hiel, wordt lijstduwer. Huidige schepen van Financiën Kris De Smet komt niet meer op.