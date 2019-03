Carnaval bruist, maar neemt ook afscheid van De Leo’s Nele Dooms

17 maart 2019

17u37 0 Lebbeke Wieze was zondag toe aan de 45ste editie van de jaarlijkse c arnaval. Een jubileumjaar dus en de deelnemende groepen bewezen dat ze van Wies Carnaval nog altijd een topper kunnen maken. Voor carnavalsgroep De Leo’s betekende zondag echter een afscheid. Na 42 jaar was dit hun laatste stoet. “Met pijn in het hart, maar de leeftijd speelt ons parten”, klinkt het.

Liefst zeventien groepen van eigen bodem tekenden zondagnamiddag present om er in Wieze een fantastische carnavalsstoet van te maken. Voor één van hen was het een meer dan bijzondere editie. Carnavalsgroep De Leo’s zette heel het gebeuren in het teken van haar afscheid. Na meer dan veertig jaar vaste waarde bij Wies Carnaval, vierden ze hun “afschoid in stoil”. “Het is de allerlaatste keer dat we meedoen aan de carnaval”, zegt Nest Van den Bossche, in 1977 Prins Carnaval van Wieze en medestichters van De Leo’s. “De beslissing kwam er met pijn in het hart, maar we zijn nu eenmaal niet meer van de jongsten. Natuurlijk zal carnaval ons altijd nauw aan het hart blijven liggen. Vanaf volgend jaar zullen we echter aan de zijlijn toekijken in plaats van nog actief mee te doen.”

De Leo’s zijn ondertussen zeventigers. Bij de oprichting van de groep waren ze met zes. Het ledenaantal liep op termijn op tot 27. Vandaag blijven er nog elf leden over. “De naam van de groep kwam er als bij toeval, geïnspireerd op het nummer waar ik in 1977 de prinsenverkiezing mee won”, vertelt Nest. “Het klonk toen ‘Leo, je bent vannacht weer dronken geweest’ en dat werd meteen een grote hit én het lijflied van de nieuwe carnavalsgroep. De Leo’s waren een echte vriendenkliek en dat zijn we altijd gebleven. Alleen hebben we de voorbije jaren afscheid moeten nemen van verschillende leden, diverse onder hen helaas overleden.”

Topjaren voor de Leo’s waren vooral de jaren tachtig met verschillende podiumplaatsen en zelfs vier keer een eerste prijs als beste groep in de stoet. “Voor thema’s lieten we ons vaak inspireren door de actualiteit”, klinkt het. “De Rode duivels in Mexico, het mestactieplan, problemen met justitie, het passeerde allemaal de revue. Uiteindelijk zijn we met lengten voorsprong de oudste carnavalsgroep van Wieze geworden.”

Als dank en waardering voor de jarenlange inzet van De Leo’s klonk langs de kant van de weg zondagnamiddag op heel veel plaatsen extra applaus als zij, voor de laatste keer, voorbij kwamen. In de Oktoberhallen volgde nog een groot eerbetoon. In het carnavalsmilieu van Wieze kijken ze het afscheid met lede ogen aan. “We zullen De Leo’s missen”, zegt voorzitter Gino Callebaut. “De voorbije decennia mocht Wies Carnaval regelmatig nieuwe, jonge carnavalsgroepen begroeten in de stoet. Velen voelen zich geroepen, maar weinigen houden het daadwerkelijk jarenlang vol. De Leo’s waren daar een uitzondering op. Meer dan veertig jaar lang kleurden ze onze stoet en dat verdient erg veel respect. Altijd zijn ze onlosmakelijk verbonden geweest met onze carnaval.”

Andere carnavalsgroepen van Wieze deden zondag een ferme duit in het zakje om er een onvergetelijke stoet van te maken. Thema’s als de Buurtpolitie, vijftig jaar chiro van Wieze, de koers, de Bierfeesten, de sluiting van café Ajoin en de musical 40-45 kwamen aan bod. Het carnavalsweekend afsluiten gebeurt met Zotte Maandag op 18 maart. Om 19 uur vindt de kinderpop-verbranding plaats op het Wiezeplein. Om 22 uur volgt de grote popverbranding om afscheid te nemen van de 45ste Wies Carnaval.