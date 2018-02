Carlotta wint wedstrijd stapelpoëzie 28 februari 2018

Carlotta Cooreman heeft de wedstrijd stapelpoëzie van de bibliotheek van Lebbeke gewonnen. "Met de wedstrijd nodigden we iedereen uit om boeken met leuke titels op elkaar te stapelen en zo een leuk gedicht te maken met de titels op de ruggen van de boeken", legt bibliothecaris An Heirbaut uit. "We kregen niet alleen inzendingen van scholen binnen, maar ook van individuele deelnemers. De wedstrijd was een succes met een veertigtal ingediende gedichten." Naast hoofdwinnaar Carlotta De Cooman waren er ook prijzen voor Anne De Veylder en Martine De Bruecker bij de volwassenen en Marie Ost en Amber Jonkers bij de jeugd.





(DND)