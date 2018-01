Buurtcomité zorgt voor 'Happy Heizijde' 02u53 0

Het Buurtcomité Leefbaar en Verenigd Heizijde organiseert op zondag 14 januari 'Happy Heizijde' om het nieuwe jaar goed in te zetten. Iedereen is welkom voor het nieuwjaarsfeest, onder het motto "Heizijde wandelt en klinkt het nieuwe jaar in". Een receptie wordt voorafgegaan door een gezellige winterwandeling voor jong en oud. De wandeling en de receptie vinden plaats in de binnentuin van de kerk van Heizijde. "Tijdens de zomerevenementen kregen we, naast ideeën over de toekomst van het centrum van Heizijde, ook de vraag om vaker evenementen voor de buurt te organiseren", zegt Johan Verbelen van het buurtcomité. "Een aantal jaar geleden organiseerde de kerk een nieuwjaarsreceptie. Het leek ons een goed idee om deze fijne traditie nieuw leven in te blazen." Happy Heizijde start om 14 uur met een gezamenlijke winterwandeling van ongeveer vier kilometer. Die start aan de kerk van Heizijde. Om 15 uur begint de nieuwjaarsreceptie voor alle Heizijdenaren. Er worden cava, soep en frisdranken voorzien. (DND)