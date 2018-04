Buurt wil voetbaldoelen terug op speelplein BURGEMEESTER LAAT GOALS WEGHALEN "UIT VEILIGHEID" NELE DOOMS

25 april 2018

02u25 0 Lebbeke Het regent boze reacties in het Meysveld. Buurtbewoners pikken het niet dat de voetbaldoelen van een speelpleintje aan de Binnenstraat verwijderd zijn. "We willen de goals terug", klinkt het. "Ze zorgen voor dagelijks plezier van tientallen kinderen."

Met een grote kraan kwamen werklui langs om de twee voetbaldoelen van het speelpleintje op de hoek van de Binnenstraat met de Meysveldbaan te verwijderen. Het zorgt voor boze reacties bij buurtbewoners. "Zonder enige vorm van overleg stelden we 's ochtends vast dat de doelen verwijderd werden", zegt Kristel De Cock. "We begrijpen er niets van. Bij navraag bleek zelfs de jeugddienst niet op de hoogte van de ingreep."





Zonder de doelen zijn volgens omwonenden een pak kinderen hun favoriete plekje om veilig te ravotten kwijt. Er wordt niet alleen gevoetbald, maar er staan ook een schommel, klimrek en wip. Zelfs picknicken zit er regelmatig in. "Op zonnige dagen vind je hier makkelijk tien kinderen die samen afspreken om een balletje te trappen", zegt Jurgen Keppens. "Door de doelen te verwijderen, wordt hun spelplezier gewoon ontnomen. Het speelpleintje zelf blijft dan wel bestaan, maar het werd wel voor tachtig procent gebruikt als voetbalterreintje."





Buren betreuren de maatregel. "Blijkbaar is een klacht van een verzuurde bewoner genoeg. Dat staat niet in verhouding met het vele plezier dat zoveel andere mensen hier aan hebben", zegt Raf De Wolf. "Die ene buur kan evengoed in dialoog treden en dan kunnen we aan een oplossing werken. Rond het speelplein is al een hoog net van vier meter voorzien, om te voorkomen dat ballen op straat belanden. Een honderd procent waterdichte oplossing is dat niet. Maar die enkele bal die dan wel eens over het net vliegt, kan toch het probleem niet zijn."





De buurtbewoners willen dat de twee voetbaldoelen terugkomen. Volgens burgemeester François Saeys (Open Vld) zijn er gegronde redenen om de doelen te verwijderen. "De ingreep is een gevolg van een veiligheidsanalyse", zegt hij. Daaruit bleek dat het terrein te klein is voor zowel speeltuigen als voetbaldoelen", zegt hij. "Kinderen die gebruik maken van de andere speeltuigen lopen gevaar een rondvliegende bal tegen hun hoofd te krijgen. Eén van beide moest dus weg en we hebben voor de goals gekozen. We verplaatsen ze naar het grote speelplein verderop in de wijk."





Daar is de buurt niet blij mee. "Op het pleintje in de Binnenstraat kunnen onze kinderen direct veilig spelen. We gaan ze niet naar de ander kant van de wijk sturen, waardoor ze sluipverkeer en te snelle chauffeurs moeten trotseren", zegt Marianne Van Extergem. "Bij regenweer is dat plein zelfs niet toegankelijk wegens te drassig. Spijtig dat kinderen niet de kans krijgen om vlak bij huis veilig te ravotten."