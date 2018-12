Burgemeester Saeys neemt afscheid : “Maar dit hoofdstuk is lang niet afgesloten” Nele Dooms

29 december 2018

17u54 2 Lebbeke “Ik ben een zot geweest. Achttien jaar lang is al mijn tijd naar het besturen van de gemeente en de inwoners gegaan.” Dat zegt burgemeester François Saeys (Open Vld) bij zijn afscheid. Al wil hij het woord “afgesloten hoofdstuk” niet in de mond nemen. “Een politiek beest krijg je niet dood. Ik blijf begaan met Lebbeke”, zegt hij.

Zijn bureau in het Administratief Centrum is opgeruimd, de laatste kadertjes zijn er van de muur gehaald. En ook het laatste wapenfeit als burgemeester zit erop. François Saeys volbracht zaterdag in het gemeentehuis aan de Grote Plaats niet alleen het laatste huwelijk van 2018 maar ook het laatste als burgemeester. Ann Doran, zelf gemeenteraadslid voor Open Vld, stapte er in het huwelijksbootje met haar partner. Met gemengde gevoelens trekt Saeys de deuren van het gemeentehuis achter zich dicht. Maar in zijn zakken zit wel nog een lijst van veertig projecten waar Saeys zich wil blijven om bekommeren.

“Dertig jaar politiek, dat zeg je niet zomaar vaarwel”, zegt Saeys. De Lebbeekse arts startte zijn politieke carrière als schepen en was vervolgens de voorbije achttien jaar lang burgemeester van Lebbeke. De verkiezingen zorgden voor een abrupt slot van het “Saeys-tijdperk”, met een gloednieuwe meerderheidscoalitie tussen N-VA, CD&V en sp.a-Groen. “Ze hebben mij aan kant gezet”, zegt Saeys daarover. “Dat lijkt overigens ook het enige bindmiddel tussen deze drie partijen: de wil om me buitenspel te zetten. Met een snotneuzenmentaliteit van wij weten het allemaal wel beter. Maar ik ben niet van plan om ze zomaar met rust te laten. Veertig projecten, die ik ofwel zelf al opstartte of op de to-do-lijst stonden, zal ik met argusogen volgen. Goede raad of opmerkingen, ze zullen het wel van me horen.”

Het is duidelijk dat Saeys het politieke hoofdstuk lang niet afsluit. Zelf zetelen op de oppositiebanken zal hij de komende legislatuur niet doen. Dat laat hij aan zijn dochter Freya over. “En dat is een bewuste keuze”, zegt hij. “Niet dat ik me te goed acht om in de oppositie te zetelen. Ik zou me daar met mijn dossierkennis zeker kunnen laten gelden. Maar de partij heeft een trend van verjonging ingezet en daar wil ik het goede voorbeeld in geven. Het is tijd om de jeugd de komende zes jaar te laten groeien.”

Saeys noemt het zelf een afscheid met “duale gevoelens”. “Er is grote teleurstelling ja”, zegt hij. “Ik had nog zoveel ideeën en projecten om te verwezenlijken. Met bijna tweeduizend voorkeurstemmen ben ik ook nog altijd de absolute stemmenkampioen in Lebbeke. Het frustreert me dat er zoveel mensen in me geloven en achter mij staan en ik de kans niet krijg als burgemeester voor hen iets te betekenen. De reactie die ik kreeg na de verkiezingen van inwoners die het betreuren dat ik burgervader af ben, zijn niet te tellen. Langs de andere kant voel ik me ook opgelucht. Ik krijg van deze nieuwe coalitie zomaar dertig jaar cadeau. Ik heb me de voorbije jaren als een echte zot te pletter gewerkt. Al mijn vrije tijd ging naar de politiek en het besturen van de gemeente. Op deze manier voortdoen gaf ik me hooguit tot zeventig jaar. Nu word ik met gemak 100, omdat ik het wat rustiger aan kan doen.”

Al is dat rustiger aan doen relatief voor een man als Saeys. Zijn dokterspraktijk draait nog op volle toeren en slorpt heel veel tijd op. “Het politieke beest is bovendien niet dood te krijgen”, stelt hij. “Dus ik blijf achter de schermen bezig. En de vrije tijd die ik wat extra krijg zal naar mijn hobby en passie de fotografie gaan. Allicht zien ze me in de toekomst ook wat vaker aan zee. We hebben er een flat, maar er zijn jaren geweest dat ik er geen dag was. Wat extra tijd voor mezelf is welkom.”

“Ik deed het op mijn manier en heb alles gedaan zoals ik vond dat ik het moest doen”, zegt Saeys. “Meest trots ben op de verandering van Lebbeke van een verloederde, vuile gemeente naar een proper en aangenaam dorp. Het is de reden waarom ik ooit in de politiek ben gestapt. Ik reed als huisarts voortdurend rond op huisbezoeken en zag overal hoe vuil Lebbeke was. Daar wilde ik iets aan doen en dat heb ik ook gedaan. Op veel plaatsen is ook, dankzij verschillende kleinere ingrepen zoals witte lijnen, parkeeroplossingen of aanpassingen van kruispunten, de verkeersveiligheid verbeterd. En het doet me plezier dat de technische dienst efficiënter werkt. Het personeel daar had bij de bevolking jaren geleden geen al te best imago, nu is er respect omdat er degelijk en snel werk geleverd wordt. Tot slot ben ik fier op de realisatie van cultuurcentrum De Biekorf.”

Een comeback over zes jaar sluit Saeys niet uit. “Zeg nooit, nooit”, klinkt het op dat vlak. De uittredend burgemeester heeft zo zijn eigen nieuwjaarswens voor zijn bevolking de komende legislatuur. “Ik hoop van harte dat er geen fuifzaal aan de Flor Hofmanslaan komt, waar de nieuwe coalitie zou van dromen. Dat zou compleet onverantwoord zijn voor de veiligheid en de inwoners”, zegt hij.