Burgemeester buiten spel gezet: Jean-Marie Pfaff geen ereburger Nele Dooms

30 november 2018

10u56 0 Lebbeke Jean-Marie Pfaff wordt dan toch geen ereburger van Lebbeke. Burgemeester François Saeys (Open Vld) is dan wel nog tot het einde van dit jaar aan zet, hij werd tijdens de jongste gemeenteraad buitenspel gezet door een wisselmeerderheid. Coalitiepartner CD&V en huidige oppositiepartij N-VA, die na januari samen het nieuwe bestuur van Lebbeke zullen vormen, spanden samen om het dossier weg te stemmen.

Burgemeester François Saeys had gedacht dat het dossier om zowel aan gewezen voetballer Jean-Marie Pfaff als aan kolonel binnen de luchtmacht Geert De Decker de titel van ereburger van Lebbeke toe te kennen “over de partijgrenzen heen positief onthaald zou worden”. “Pfaff is in Lebbeke geboren en toen hij onlangs de gemeente bezocht tijdens de Oktoberfeesten in Wieze leek het idee om hem ereburger te maken hem zeker te bevallen”, zegt Saeys. “Geert De Decker kan dan weer bogen op een enorme staat van dienst, vooral voor defensie van ons land en humanitaire internationale acties.”

Tijdens de jongste gemeenteraad in Lebbeke donderdagavond bleek echter al gauw dat de andere Lebbeekse partijen helemaal niet zo happig waren om de ereburgers aan te stellen. N-VA, die momenteel nog in de oppositie zit maar vanaf januari de burgemeester levert, kwam meteen met een amendement op de proppen om het dossier niet te behandelen en uit te stellen. “Dit is niet iets om gauw nog snel, snel voor het einde van de legislatuur door te drukken”, zegt toekomstig burgemeester Raf De Wolf. “Dit komt de nieuwe ploeg toe. Bovendien dringen wij al van in 2016 aan op een degelijk reglement met daarin voorwaarden voor wie ereburger kan worden. Dat is er nog altijd niet.”

Steun kwam er meteen van schepen Maria Van Keer van CD&V, nu nog coalitiepartner van Open Vld maar in de nieuwe legislatuur in de meerderheid met N-VA. “Ik had me tijdens de vergadering van het schepencollege al verzet”, zei zij. “Het tijdstip is fout. Het is te laat in de legislatuur voor ereburgers en andere grote projecten.”

Het leverde een zware uithaal van Saeys op. “Het schepencollege heeft dit collegiaal beslist, dan had Van Keer de stemming maar moeten eisen”, klonk het. “Dit is gewoon spijkers op laag water zoeken. We hebben dit niet voor de verkiezingen willen lanceren omdat het dan als propaganda gezien zou worden. Nu is het zogezegd te laat. En een reglement voor iets als dit opmaken, is zo goed als onmogelijk. De titel van ereburger is altijd gebaseerd op individuele redenen.”

Bij de stemming kon Open Vld het echter niet halen en werd Saeys dus buitenspel gezet. N-VA en CD&V kregen immers ook de steun van André Seghers van Lebbeke Vooruit, Vlaams Belang en Sp.a-De Ploeg. Met 12 stemmen tegenover 10 werd het dossier afgevoerd. Geen ereburgerschap voor Jean-Marie Pfaff dus. CD&V-schepen Guido Van herreweghe onthield zich bij de stemming.

“Volgende legislatuur willen we wel bekijken om een reglement op te maken, met voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de titel van ereburger”, zegt Raf De Wolf.