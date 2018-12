Buren Fortstraat willen veiligere straat: “Parkeerverbod zorgt voor onveilige situatie” Nele Dooms

27 december 2018

16u31 0 Lebbeke De buren van de Fortstraat in Lebbeke willen een veiligere straat. Om die eis op hun verlanglijstje voor het nieuwe jaar kracht bij te zetten, organiseerden ze donderdagnamiddag een gezellig samenzijn in de doodlopende straat. Volwassenen bespraken de toestand bij een lekker drankje, kinderen tekenden symbolisch aan een veilig voetpad en plaatsten kartonnen bloembakken als snelheidsremmers.

“Onder zowat elke kerstboom van de bewoners in de Fortstraat ligt een vurige wens die niet kan ingepakt worden: een veilige en rustige straat”. Dat zeggen buurvrouwen Geertje en Joke namens de buurt. De omwonenden van de doodlopende straat, vlakbij het station en spoorweg van Lebbeke, vinden de huidige verkeerstoestand onhoudbaar geworden en vragen een oplossing.

“De problemen zijn begonnen toen we plots geconfronteerd werden met een inderhaast ingevoerd parkeerverbod”, legt Joke uit. “Van de ene dag op de andere mochten bewoners niet meer parkeren tussen huisnummers 25 en 37. Een brief in de bus om dat mee te delen, was alles. We waren erg geschrokken van die beslissing, zeker omdat er volgens ons voordien nooit problemen waren geweest.”

Onveilige verkeerssituatie

Het schepencollege voerde de verkeersmaatregel in om een landbouwer die op het einde van de straat zijn activiteiten heeft toe te laten met zware en brede landbouwmachines in de smalle Fortstraat door te kunnen. Staan er wagens geparkeerd in het laatste deel van de straat, kunnen de landbouwvoertuigen amper of niet door.

De buurtbewoners zien echter andere problemen. “Onze huizen staan direct aan de straatkant”, zegt Geertje. “Stap je uit de voordeur, dan sta je zo goed als onmiddellijk op straat. Dat vinden we gevaarlijk, zeker voor kinderen en oudere mensen. Toen hier nog wagens mochten parkeren, vormden die een veilige barrière tussen de voordeur en het voorbij rijdende verkeer. Dat is nu helemaal verdwenen. Het parkeerverbod mag er dan om bepaalde redenen gekomen zijn, het zorgt er wel voor dat er een verkeersonveilige onhoudbare en gevaarlijke situatie is ontstaan.”

Symbolische actie

De buren vragen om een oplossing en organiseerden daarom donderdag een symbolische actie. De omwonenden verzamelden ter hoogte van de parking van de Wolmat voor een gezellige babbel, een hapje en een drankje. Voor kinderen was het eens de gelegenheid om vrij op straat te fietsen. Ze kleurden mee aan het virtuele veilige voetpad en versierden snelheidsremmende kartonnen bloembakken. “We zien dit als een gelegenheid voor de bewoners om elkaar eens beter te leren kennen”, klinkt het. “We beseffen dat een oplossing voor een veilige en warme straat niet van vandaag op morgen zal gerealiseerd zijn, maar een goede verstandhouding onderling is al een goed begin.”

De bewoners hopen dat het nieuwe gemeentebestuur volgend jaar oren heeft naar de verzuchtingen. “We hopen op een open en constructieve babbel”, klinkt het. “Wij willen een degelijk en voldoende breed voetpad, aangelegde parkeerplaatsen, snelheidsremmende maatregelen en een verbod voor zwaar verkeer 3,5 ton. Dergelijke maatregelen, zoals parking en een keerpunt aan het einde van de doodlopende straat werden jaren geleden overigens al in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgenomen, maar zijn nooit uitgevoerd. Hopelijk wordt dat in de toekomst wel verwezenlijkt.”