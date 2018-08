Brusselsesteenweg weer open na werken Nele Dooms

22 augustus 2018

14u40 0 Lebbeke Na maanden is de Brusselsesteenweg in Lebbeke eindelijk weer open voor het verkeer, in beide richtingen. De wegenwerken die er plaatsvonden, zijn volledig achter de rug en alle signalisatie voor wegomleggingen is weggenomen.

De werken vonden plaats in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. Die liet herstellingen aan de drukke weg tussen Lebbeke en Asse uitvoeren. Het betonnen wegdek werd vervangen door asfalt. Tegelijkertijd werd er een extra linksafslagstrook gerealiseerd, ter hoogte van het nieuwe koopcentrum vlakbij de Lange Minnestraat. Daar komen verschillende nieuwe winkels, in de plaats van de oude loodsen de er stonden. Ook een parking, met op- en afrit aan de Brusselsesteenweg, is voorzien aan het retailcentrum. Om de verkeersveiligheid daar te garanderen, werd beslist enkele ingrepen aan de Brusselsesteenweg door te voeren. Zo is er, in de richting van Asse, een voorsorteerstrook voor auto's die links willen afslaan het parkeerterrein op voorzien. Het fietspad is verlegd langs de parking. Er komt ook nog extra beplanting.