Brouwerij 't Kroontje pakt uit met twee biertjes 30 mei 2018

Ambachtelijke brouwerij 't Kroontje uit Denderbelle, opgericht door Marc Verberckmoes en Dimitri Verbraekel, pakt uit met twee nieuwe bieren. De heren hopen met hun Rebelle 100 en de Nelson Sauvin velen te plezieren.





Verberckmoes en Verbraekel gaven in 2012 Denderbelle weer een eigen brouwerij. Met succes stampten ze 't Kroontje uit de grond. Het is een succesverhaal. Nu pakken de amateurbrouwers uit met niet één, maar twee nieuwe bieren.





200ste brouwsel

Aanleiding is het tweehonderdste brouwsel van 't Kroontje. "Daarvoor brengen we de Rebelle 100 opnieuw op de markt", zegt Dimitri. "Dit zwaar blond bier van 9,5 graden werd ooit speciaal gemaakt als 100ste brouwsel. Hoewel het slechts een experiment was en er maar zestig liter van gebrouwen werd, viel het zo erg in de smaak dat we een aanleiding zochten om het op grotere schaal nog eens uit te brengen. Dat is het 200ste brouwsel geworden."





Van de Rebelle 100 is nu zevenhonderd liter gebrouwen. Hetzelfde geldt voor de Limited Edition "Nelsons Sauvin". "Sinds 2015 komt er elk jaar een limited edition", zegt Verberckmoes. "Deze keer werken we met speciale hop uit Nieuw-Zeeland. Het duurde twee jaar om daar aan te geraken. Deze hop geeft dit bier van 8,5 procent een uniek smaakpalet met een lichte bitterheid en frisse fruittoets." (DND)