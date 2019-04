Bromfietser (30) in levensgevaar na aanrijding met lichte vrachtwagen die mogelijk voorrang van rechts negeerde Koen Baten

12 april 2019

17u45 3 Lebbeke Aan het kruispunt met de Aalstersestraat en de Wolvenstraat in Wieze, vlakbij de Callebaut-fabriek, is vrijdagochtend een motorrijder uit Lebbeke levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding.

De man reed rond 6 uur ‘s ochtends in de richting van Lebbeke, toen hij aan het kruispunt met de Wolvenstraat gegrepen werd door een lichte vrachtwagen. De bestuurder werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis en is op dit moment nog altijd kritiek. Hij zal later nog geopereerd worden.

Het parket van Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde stuurde en verkeersdeskundige naar de plaats van het ongeval. “Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de lichte vrachtwagen de voorrang van rechts negeerde", aldus het parket. “Meer informatie over het ongeval hebben we op dit moment nog niet”, klinkt het. Het kruispunt was een tijdlang afgesloten voor het verkeer om de nodige vaststellingen te doen. Rond 10 uur was de rijbaan opnieuw vrijgegeven.