Brochure om tuinen nieuwe natuurimpulsen te geven 04 mei 2018

02u45 0 Lebbeke Lebbeke brengt een unieke brochure uit om inwoners te stimuleren hun tuin te pimpen en de natuur erin alle kansen te geven. De milieudienst werkte hiervoor samen met het Regionaal Landschap Schelde Durme, met steun van de provincie.

Het is de eerste gemeente binnen het werkingsgebied van Regionaal Landschap dat met de brochure 'Kom jij tot rust in je tuin?' uitpakt.





Belangrijk voor natuur

"In het kader van ons Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan GNOP nemen we regelmatig initiatieven die de natuur in onze gemeente meer kansen moet geven", zegt schepen van Milieu François Willems (Open Vld).





"Deze keer mikken we op de tuinen. Alle tuinen samen zijn goed voor maar liefst acht procent van de oppervlakte van Vlaanderen. Ze zijn dus belangrijk voor de natuur, maar ze kunnen ook een plek zijn waar we rusten, genieten en plezier beleven. Wij willen met de brochure onze inwoners helpen om daar beter werk van te maken."





Tips

De brochure bevat dan ook allerlei tips voor een aangename tuin. "Dit is een prachtig iniatief om biodiversiteit in de gemeente te stimuleren", zegt gedeputeerde Jef Dauwe. "Ook kleine bijdragen zijn op dat vlak belangrijk."





De brochure valt vandaag in alle brievenbussen van Lebbeke. Ze is ook verkrijgbaar bij de milieudienst. (DND)