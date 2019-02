Brief naar BPost voor behoud brievenbus aan Klein Gent Nele Dooms

07 februari 2019

16u23 0 Lebbeke De gemeenteraad van Lebbeke schrijft een brief aan BPost met de eis minstens één rode brievenbus in Denderbelle te behouden.

Recent raakte bekend dat BPost op heel wat plaatsen in Vlaanderen brievenbussen wil weghalen. Daar ontsnapt ook Lebbeke niet aan. In Denderbelle wil BPost de brievenbussen aan de Dries en het Klein Gent weg, net als de bussen aan de Opwijksestraat en Grote Plaats in Lebbeke-centrum.

“Onwettig”, maakt gemeenteraadslid Nele Bosman (N-VA) zich sterk. “Elke gemeente die bestond voor de fusie van 1971 moet over minstens één rode brievenbus beschikken. Als de twee exemplaren in Denderbelle verdwijnen, zijn er daar geen meer. Bovendien is dan ook de opgelegde maximum afstand van 1.500 meter tot een brievenbus in in landelijk gebied overschreden. Vooral onze oudere bevolking en minder mobiele inwoners zijn hier slachtoffer van. Het zijn net deze mensen die nog het meest gebruik maken van versturen van brieven en kaartjes.”

Het voorstel van Bosman om BPost een brief te schrijven, werd door de hele Lebbeekse gemeenteraad aanvaard. Ook oppositiepartij Vlaams Belang had dat al geopperd. “We verzoeken minstens één van de brievenbussen in Denderbelle te behouden, en dan liefst aan Klein Gent”, klinkt het in de brief. “We zijn ook altijd bereid om mee te zoeken naar betere locaties voor de huidige rode brievenbussen in de hele gemeente.”