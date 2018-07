Born in Africa viert 15-jarig bestaan 03 juli 2018

De vzw Born in Africa viert haar vijftienjarig bestaan. Dat gebeurde met een groot feest in Lebbeke met meer dan 250 aanwezigen. Ook BIA-meter en ambassadeur Tia Hellebaut was er aanwezig. "Met onze vzw willen we kinderen in Zuid-Afrika helpen met educatieve en sociale ondersteuning om hen te laten groeien naar succesvolle en onafhankelijke jongvolwassenen", zegt Georges De Smul. "We werken daarvoor met peetouders. In Zuid-Afrika zelf werd al een groot feest gegeven, nu is dit het geval in Lebbeke." Tijdens een receptie konden peetouders, medewerkers en sympathisanten elkaar beter leren kennen en ervaringen delen. Ook een barbecue en kinderanimatie waren voorzien.





(DND)