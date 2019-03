Boekhandel Arta verkozen tot vriendelijkste handelaar Nele Dooms

14 maart 2019

Boekhandel Arta uit de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Lebbeke is verkozen tot vriendelijkste handelaar van Lebbeke. De Handelsgids.be reikte voor de achtste keer de awards aan vriendelijkste handelaars uit diverse gemeenten uit. Voor Arta is het de tweede keer dat het de trofee in ontvangst mocht nemen. Andere Lebbeekse laureaten waren Wellness La cascada; Wiezeslager, Slagerij Saerens, wellness Hakunamatata en confiserie Leonie. Met de award beloont Handelsgids.be jaarlijks hun geregistreerde handelaars voor hun inzet en klantvriendelijkheid. De handelaars die via hun webpagina bij Handelsgids in de loop van 2018 de hoogste gemiddelde score ontvingen van hun klanten, mogen zich ‘Vriendelijkste Handelaar’ noemen.