Boekentassenactie levert massa schoolmateriaal op Nele Dooms

19 juli 2018

12u00 1

De Boekentassenactie in Lebbeke is een groot succes geworden. Daar zijn de vrijwilligers van Open Vld, die het initiatief op touw zetten, erg blij om. Zij riepen de Lebbekenaren op om gebruikt schoolmateriaal dat ze zelf niet meer nodig hadden, aan hen te bezorgen. Daarvoor vonden inzamelacties plaats op de markt in Lebbeke en in Wieze. Al het ingezamelde materiaal gaat naar de verenigingen "Lebbeke Bant Armoede" en "Moeders voor Moeders". "Zo kunnen we kinderen die het moeilijker hebben een goede start van het nieuwe schooljaar bezorgen met nieuw schoolmateriaal", zegt Ann Doran. "Het was het vierde jaar op rij dat we dit organiseerden. Het leverde een massa boekentassen, zwemzakken, koeken- en brooddozen op". In totaal was de actie goed voor meer dan 1.500 artikelen.