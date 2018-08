Boeken kaften in bib Nele Dooms

31 augustus 2018

15u40 0 Lebbeke Scholieren die geen zin hebben om hun nieuwe schoolboeken en schriften zelf te kaften bij het begin van het nieuwe schooljaar, kunnen in de bibliotheek van Lebbeke terecht.

Daar staat een team vrijwilligers, dat zichzelf 'de guitige gedongskes' noemt, klaar om boeken te kaften. Dat is ondertussen een jaarlijkse traditie. Er is gratis kaftpapier voorhanden, maar jongeren mogen ook zelf hun favoriete kaftpapier meebrengen. Er vinden boekenkaftacties plaats in de bib, aan de Stationsstraat in Lebbeke, op zaterdag 1 september, van 10 tot 12 uur, en op maandag 3 september, van 18 tot 20 uur.