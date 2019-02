Bingo voor het goede doel Nele Dooms

21 februari 2019

De uitbaters van de Carrefour Express in de Lange Minnestraat in Lebbeke organiseren op zaterdag 23 februari een bingo-avond. De “Bingo Ruben4Life” moet geld in het laatje brengen voor broer en kankerpatiënt Ruben. “Het is al de derde keer in zijn jonge leven dat hij strijdt tegen kanker”, klinkt het. “Die strijd heeft ook zware financiële gevolgen en daarom organiseren wij een bingo, ten voordele van Ruben en zijn gezin.” Er zijn mooie prijzen te winnen, zoals onder andere een gourmetstel, een printer, een stadsfiets en televisie. De bingo start om 19.30 uur. Iedereen is welkom in parochiezaal H.Kruis, aan de Lange Minnestraat in Lebbeke.