BIN’s nog niet voor meteen Nele Dooms

21 maart 2019

14u49 1

Het ziet er naar uit dat Lebbeke nog niet meteen BIN’s of buurtinformatienetwerken krijgt. Oppositieraadslid Gunther Buggenhout (VB) hield tijdens de jongste gemeenteraad een pleidooi voor de oprichting daarvan. Een BIN is een samenwerkingsverband tussen politie en inwoners van een bepaalde wijk, die verdachte personen, handelingen, voertuigen melden. “Lebbeke kende de voorbije winter verschillende inbraakpogingen en inbraken”, zegt Buggenhout. “Het draagvlak voor de oprichting van een BIN is ondertussen groot, maar het ontbreekt aan een wettelijk kader om te starten. Daarom vragen we om een principebeslissing te nemen dat BIN’s in de toekomst mogelijk worden. De praktische uitvoering van het reglement kan vervolgens door het schepencollege in orde gebracht worden.” Buggenhout kreeg echter geen meerderheid voor de principebeslissing bij elkaar. De CD&V-raadsleden stemden tegen en N-VA, sp.a/Groen en Open Vld kozen voor onthouding. “Vreemd”, vindt Buggenhout. “Want N-VA stelde vorige legislatuur zelf twee keer de oprichting van een BIN goed.” Volgens Peter Huyck (N-VA) is zijn partij niet tegen het voorstel, maar ‘is het nog te vroeg voor een duidelijk standpunt’. “We zijn hiermee bezig en hebben wat tijd nodig om dit uit te werken. We proberen ook de politie te overtuigen”, zegt hij.

