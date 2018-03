Biekorf wordt filmzaal 03 maart 2018

02u37 0

Cultuurcentrum De Biekorf van Lebbeke wordt op woensdag 7 maart een heuse filmzaal. Daar zorgt de Raad voor Lokale Economie van Lebbeke voor. Iedereen die tijdens de eindejaarsactie aankopen deed bij een deelnemende lokale handelaar, maakte kans om een filmticket te winnen. Zo'n dertig handelaars namen deel en bij elk van hen vielen vijf duotickets te winnen. Resultaat is dat deze mensen woensdag van de vertoning van 'Het Tweede Gelaat' kunnen genieten. Dat is een Vlaamse film van Jan Verheyen. De hoofdrollen worden vertolkt door Koen De Bouw en Werner De Smedt. De filmvertoning start om 19 uur, in de Podiumzaal van De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. (DND)