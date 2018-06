Bibliotheek lanceert zomerse fotowedstrijd 22 juni 2018

De bilbiotheek van Lebbeke organiseert ook deze zomer een fotowedstrijd. Het succesvolle #Lebbekezomert van 2016 en 2017 wordt dus herhaald op het socialemediakanaal Instagram. Iedereen kan heel eenvoudig aan deze wedstrijd deelnemen. "Bedoeling is om de zomer in Lebbeke in één beeld te vangen of een origineel beeld te brengen van je favoriete toeristische zomerplekje in Lebbeke, zodat ook anderen dit kunnen ontdekken", zegt bibliothecaris An Heirbaut. "Wie die foto post op Instagram met de hashtag #lebbekezomert, komt in aanmerking voor prijzen." Deelnemen kan vanaf nu tot 15 augustus. Vervolgens buigt een jury, die bestaat uit leden van de werkgroep Toerisme, zich over alle foto's. Een shortlist van de geselecteerde foto's verschijnt op Facebook van 23 tot en met 31 augustus. De drie foto's met de meeste likes winnen. Er worden daarvoor drie Lebbeekse cadeaubonnen ter waarde van 50 euro voorzien. "Het is de bedoeling om op deze manier via sociale media de toeristische sfeerschepping in Lebbeke te promoten en om leuke Lebbeekse plekjes te leren kennen", zegt Heirbaut. De prijsuitreiking zal plaatsvinden in september. (DND)