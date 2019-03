Bewoners Huize Wispelaere klimaatneutraal op reis Nele Dooms

22 maart 2019

De bewoners van woonzorgcentrum Huize Wispelaere uit Lebbeke beleefden een themaweek rond verschillende landen. Dat is traditie in het rusthuis. Personeelsleden verkleedden zich elke dag in de klederdracht van een ander land en zorgen voor aangepaste animatie. “Noem het klimaatneutraal reizen”, zegt directeur Vincent De Wolf. “En onze bewoners beleven er heel veel plezier aan. Dit jaar stonden vooral Engeland en Schotland, met bijhorende highlandgames, in de kijker. Afsluiten deden we in Nederland, met een aangepast muzikaal programma vol meezingers.”