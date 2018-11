Bewoners Bellestraat vragen meer verlichting tijdens werken Nele Dooms

20u07 0 Lebbeke De bewoners van de Bellestraat in Lebbeke willen meer verlichting in hun straat. Daar zijn momenteel wegen- en rioleringswerken bezig, zodat een groot deel van de straat opengebroken ligt. “In de donkerste maanden van het jaar en met straatverlichting die dooft na 22 uur, is het hier nu levensgevaarlijk”, klinkt het. Het gemeentebestuur belooft maatregelen.

Sinds begin dit jaar zijn er in de Bellestraat grote werken bezig. Een aannemer legt er een gescheiden rioleringsstelsel aan zodat het afvalwater van de woningen in de toekomst naar het waterzuiveringsstation wordt afgevoerd en in de grachten in de omgeving alleen nog zuiver regenwater terechtkomt. Tegelijk wordt de Bellestraat veiliger heringericht. Naast een rijweg in asfalt komen er parkeerstroken en degelijke voetpaden. Over een paar maanden moeten de werken klaar zijn.

Voorlopig ligt de Bellestraat er dus opengebroken bij. En dat schept voor de bewoners in de donkere herfst- en wintermaanden problemen. “De straatverlichting staat zo ingesteld dat één op de twee lampen gedoofd wordt na 22 uur”, legt Alfons Moens uit. “Maar in een opengebroken straat veroorzaakt dat heel gevaarlijk situaties voor de bewoners en zwakke weggebruikers. Het is zo donker dat je amper ziet waar je stapt of fietst.”

Vooral het deel tussen de Overnestbaan en de Leo Duboisstraat is een probleem. “Voetgangers, en dan vooral schoolgaande kinderen, gebruiken hier nu ’s morgens een zaklamp om toch een begaanbaar deel van de weg te vinden”, zegt Magda Van Damme. “Dat is absoluut niet verantwoord. Deze manier van werken is om ongelukken vragen.”

De bewoners schreven een brief aan de technische dienst van de gemeente met de vraag om een oplossing. Zij dringen erop aan dat de straatverlichting voor zo lang de werken duren voor de volle honderd procent zal branden van ‘s avonds tot de ochtend erop.

Milieuvriendelijke leds

Burgemeester François Saeys (Open Vld) belooft maatregelen. “Ik had tot nu geen kennis van het probleem, maar de bewoners hebben gelijk dat ze dit aankaarten”, zegt hij. “De gemeente zal meteen aan nutsmaatschappij Eandis vragen om zo snel mogelijk in het straatgedeelte van de werken alle lampen van de straatverlichting te laten branden. Dat moet de toestand veiliger maken.”

Bovendien zullen in de Bellestraat alle straatlampen vernieuwd worden. Ze worden vervangen door ledlampen. “Lebbeke is daarvoor in een groot project gestapt dat ervoor zorgt dat in tien jaar tijd alle straatverlichting wordt vervangen door milieuvriendelijkere en zuinigere ledverlichting”, legt Saeys uit. “Die kunnen dan ‘s nachts blijven branden, maar worden gedimd. Omdat in de Bellestraat nu werken plaatsvinden is dat een van de eerste straten die hiervoor aan bod komen. Als laatste fase van de werken zal de vernieuwing van de verlichting plaatsvinden.”