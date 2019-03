Beter wegdek voor diverse straten Nele Dooms

13 maart 2019

16u21

Er vinden deze maand in Lebbeke in verschillende straten werken plaats aan het wegdek. Zo zijn tussen 14 en 29 maart Bontegem en de Kouterbaan aan de beurt. Een aannemer voert frees- en asfalteringswerken uit ter hoogte van Bontegem 72-84 en Kouterbaan 62A. Het verkeer kan daar enige hinder van ondervinden. Vervolgens vinden er ook frees- en asfalteringswerken plaats van 18 tot 29 maart. Dan is het verkeersplateau in de Kouterbaan, ter hoogte van de Aalstersestraat, aan de beurt. Ter hoogte van de werfzone zal het verkeer beurtelings moeten passeren. Dat wordt geregeld aan de hand van tijdelijke verkeerslichten.