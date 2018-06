Bestuurder verliest controle in bocht en knalt tegen voordeur 15 juni 2018

02u47 0 Lebbeke In de Opwijksestraat in Lebbeke heeft een jonge bestuurder woensdagavond de gevel van een woning zwaar beschadigd nadat hij met zijn wagen de controle verloor in een scherpe bocht.

De bestuurder reed woensdag in de Opwijksestraat in Lebbeke en begon voor de bocht plots te remmen, wat een hevig remspoor met zich mee bracht. Het manoeuvre kon echter niet meer helpen, want de wagen knalde tegen de voordeur van een woning. Als bij wonder vielen er geen gewonden. De 62-jarige Eric De Ridder was enorm geschrokken van de klap. "Ik was net naar achter gelopen om naar de televisie te gaan kijken. Normaal gezien zit ik altijd daar vooraan", aldus Eric. "Het is de eerste keer in 40 jaar dat ik dit meemaak. Ze rijden hier wel dikwijls veel te snel, maar dit zorgt toch voor heel wat meer problemen", zegt de bewoner aangeslagen.





Voertuigen aan het racen

Volgens sommige andere buurtbewoners waren er twee voertuigen en zouden ze aan het racen geweest zijn met elkaar. Dit is echter niet officieel bevestigd. "De man reed alleszins wel veel te rap, want dit kan niet aan een normale snelheid. Ik hoop dat ze hier terug wat meer gaan flitsen", zegt Eric. De brandweer van Lebbeke kwam ter plaatse om de deur te stutten en af te sluiten met houten panelen. De woning is niet onbewoonbaar, maar het zal nog een hele tijd duren alvorens de schade hersteld wordt. (KBD)