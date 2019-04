Bestuurder rijdt in paniek weg na aanrijding tegen gevel Koen Baten

12 april 2019

Nico P. moest zich vrijdag voor de rechtbank in Dendermonde verantwoorden nadat hij vorig jaar op 1 maart met zijn voertuig tegen een gevel van een woning was gebotst in Lebbeke. Het had die dag stevig gesneeuwd. De man kwam aan een voorrangsweg en wou in de remmen gaan, maar verloor de controle. Hij kwam met zijn voertuig tegen de gevel terecht waar lichte schade was op te meten. “Ik sloeg na de aanrijding in paniek en ging er vandoor, ik weet dat het verkeerd was. Ik had niet gedronken op dat moment", gaf P. toe.

De schade werd ook achteraf zelf betaald na een overeenkomst met de eigenaar. De politierechter legde hem een boete op van 1.600 euro waarvan 800 euro met uitstel. Hij kreeg ook nog een rijverbod van vijftien dagen opgelegd.