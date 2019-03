Bestuurder probeert brandend voertuig nog te blussen, maar voertuig is volledig vernield Koen Baten

05 maart 2019



Dinsdagavond brandde in de Opstalstraat in Lebbeke een personenwagen volledig uit, vermoedelijk door een technisch defect. De bestuurder was op weg naar huis nadat hij enkele houten paletten was gaan halen op het containerpark. “Plots merkte ik dat er rook van onder mijn wagen kwam. Ik zette me aan de kant en nam mijn brandblusser in een poging de wagen nog te blussen", aldus de chauffeur. “Ook enkele andere bestuurders kwamen mij helpen, maar de vlammen waren niet meer te stoppen.” De brandweer van Lebbeke werd opgebeld, maar het voertuig was dan al volledig verloren “Gelukkig kon ik nog tijdig uit de wagen stappen. Leuk is het niet, maar het ging gelukkig niet meer om een splinternieuw voertuig", aldus de man. Het voertuig was enkele maanden geleden nog maar gekeurd. Door de brand was de Opstalstraat wel een tijdje afgesloten voor het verkeer.